تنفيذ 198 حكمًا قضائي وضبط 4 مسجلي خطر في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شنت قوات الشرطة حملة لإزالة الإشغالات وحالات التعدي على الطريق العام وضبط الباعة الجائلين بشارع مستشفى الصدر في منطقة العمرانية.

وأعدت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة برئاسة حكمدار الجيزة واللواء محمد الألفي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبمشاركة ضباط إدارة شرطة المرافق والمرور وقوات الأمن والأمن المركزي، بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة والحي؛ لرفع الإشغالات والمعوقات.

وأسفرت الحملة عن ضبط قضيتي اتجار في المخدرات، و7 قطع سلاح (ناري- أبيض)، وتنفيذ 198 حكمًا قضائيًا (31 جناية – 75 جزئي – 72 غرامات – 13 مخالفات – 7 مستأنف) خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما تمكنت الحملة بقيادة المقدم محمد غراب، وكيل فرقة مباحث الطالبية والعمرانية، من ضبط 4 مسجلي خطر ومتهم هارب من المراقبة فضلا عن حجز 3 دراجات نارية وإزالة عشرات الإشغالات من كراسي واستاندات حديدية وثلاجات عرض وعدد من أسطوانات البوتاجاز.

بدوره، وجه اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة، ومنع عودة الباعة الجائلين، والتنسيق مع المحافظة لإيجاد مكان آخر لعرض بضائعهم.