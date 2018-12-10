تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية "خلية أكتوبر الإرهابية" لـ 9 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قررت محكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية أكتوبر الإرهابية"، لجلسة 9 يناير للمرافعة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا. كانت قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقاً، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة، والتي اصدرت قرارها المتقدم.

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