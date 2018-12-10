15 ديسمبر.. انتهاء سحب ملفات تعيين دفعة جديدة من طلبة كليات الحقوق "مندوب مساعد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

يستمر مجلس الدولة، بتلقي طلبات سحب أوراق التقدم بوظيفة "مندوب مساعد" من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة2017، حتى يوم ١٥ ديسمبر الجاري.

وأشترط المجلس فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة ما يلي: ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات، وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة، وأن تثبت لياقته الطبية، وأن يجتاز بنجاح المقابلة والاختبارات التي يحددها المجلس.

ويستمر سحب الطلبات وفقا للجدول المعلن بلوحة الإعلانات بمجلس الدولة من اليوم الاربعاء 5 ديسمبر، حتى يوم السبت 15 ديسمبر المقبل .