ضبط شخص ينصب على راغبي الحصول على شهادات دراسية من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الاثنين، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من بعض المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تفسيرهم للالتحاق بإحدى الكليات.

البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من "نصر.ع.ن" بمحافظة الغربية، بقيام "تامر.م.ع" بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه، بزعم تسفير نجلته لإحدى الدول العربية للالتحاق بكلية الطب وحصوله على جواز السفر الخاص بنجلته، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورد جواز السفر، وتبين أنه يحمل أختام دخول وخروج للخارج على الرغم من عدم سفرها ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام "تامر.م.ع"، 34 سنة، يمارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية من خارج البلاد والاستيلاء من الشاكي على مبلغ (30.000) ألف جنيه كمقدم لمبلغ (90.000) ألف جنيه بزعم تسفيره نجلته للخارج للالتحاق بكلية الطب، وحصوله على جواز السفر الخاص بنجلته، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورد جواز السفر حيث تبين أنه يحمل أختام دخول وخروج للخارج على الرغم من عدم سفرها "الأختام مزورة "ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.