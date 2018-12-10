الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لـ 4 عاطلين جلبوا مخدر الآيس وصدروا "الترامادول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: قضت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، اليوم الاثنين، بمعاقبة 4 عاطلين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، لاتهامهم بجلب مخدر الآيس، وتصدير الترامادول لدولة الكويت، بدائرة قسم شرطة الهرم.

كان المستشار حاتم فاضل المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة أحال القضية رقم 19139 لسنة 2018 جنايات الهرم، المتهم فيها كل من أدهم خيري أمين عطية الله "هارب"، وعلي محمد إبراهيم قناوي، وسمير جار محمد عبد الله، وصالح علي محمد ماضي، لاتهامهم بتكوين عصابة للاتجار في المواد المخدرة، وقيامهم بتهريب مخدر الآيس لداخل البلاد عن طريق إحدى الدول، وتصديرهم لأقراص الترامادول المخدرة إلى دولة الكويت.

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