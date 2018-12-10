مصر | دفاع 3 متهمين في الذكري الثالثة للثورة: بطلان القبض لعدم وجود إذن نيابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفاع 3 متهمين في الذكري الثالثة للثورة: بطلان القبض لعدم وجود إذن نيابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمع محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، لمرافعة دفاع 120 متهما في إعادة اجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث الذكرى الثالثة للثورة".

والتمس دفاع 3 من المتهمين، البراءة، تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة بالضبط والاحضار.

ودفع أيضا، ببطلان تحقيقات النيابة العامة في جميع مراحلها لمخالفتها للمادتين 36 و 124 اجراءات جنائية مشيرا إلي نص المادتين في توقيت العرض علي النيابة العامة الذي مر عليه من وقت الضبط أكثر من 24 ساعة، وكذلك النص الدستوري علي إلزام وجود محامي عن المتهم حال عرضه وهو ما لم يحدث.

وأضاف المحامي، أنه يدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها وانعدامها والدفع بشيوع الاتهام، وانتفاء أركان جريمتي التجمهر والتظاهر في ركنيهما المادي والمعنوي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي عبد الله المنوفي وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضي.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

جدير بالذكر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتي شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.