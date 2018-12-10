مصر | "رفضت الاغتصاب الجماعي فألقوها من الطابق الـ4".. تجديد حبس 3 متهمين بقتل مطلقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رفضت الاغتصاب الجماعي فألقوها من الطابق الـ4".. تجديد حبس 3 متهمين بقتل مطلقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 3 متهمين في واقعة قتل مطلقة بإلقائها من الدور الرابع لممارسة الرذيلة معهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة وأنها يوم الواقعة اتفقت مع أحد المتهمين على الذهاب معه لشقته، ولكنه أحضر شخصين آخرين وحاولوا الاعتداء عليها فرفضت وحاولت التصدي لهم والهروب فقاموا بإلقائها من الطابق الرابع خشية افتضاح أمرهم.

كما أمرت النيابة تشريح جثة المتوفاة وإعداد تقرير مفصل حول أسباب الوفاة ومعرفة حدوثها والتصريح بالدفن.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتوفاة مطلقة وليس لديها مصدر رزق فلجأت للتسول بمنطقة السيدة زينب.

وكان قد تلقى قسم السيدة زينب بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة لسيدة ٣٠ سنة.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم وتم التجديد.