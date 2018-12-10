مصر | خلال حملات أمنية.. تنفيذ 500 حكم قضائي بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية.. تنفيذ 500 حكم قضائي بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية.

وشارك فيها العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، والعقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم عمرو البطران وكيل فرقة جنوب الجيزة، والرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز البدرشين، عن ضبط 5 قضايا مخدرات، 6 قطع أسلحة نارية، 5 قطع أسلحة بيضاء، 9 مسجلين خطر، وتنفيذ 529 حكم قضائي، فضلًا عن إزالة العديد من الإشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

