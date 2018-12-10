مصر | الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق شب داخل شقة بكرداسة

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نجحت الحماية المدنية في السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بكرداسة، فيما أصيب عامل باختناق خلال الحريق. وكان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية من غرفة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، وأسفر عن إصابة عامل بحالة اختناق أثناء محاولة إطفاء الحريق. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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