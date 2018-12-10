مصر | إحالة لاعب أسوان و43 آخرين إلى الجنايات في قضية "ولاية سيناء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة لاعب أسوان و43 آخرين إلى الجنايات في قضية "ولاية سيناء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بإحالة حمادة السيد، لاعب نادي أسوان، و43 آخرين للمحاكمة الجنائية في قضية خلايا تنظيم ولاية سيناء، واتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

وكانت النيابة قد أصدرت سابقا عدة قرارات بحبس لاعب أسوان، على ذمة التحقيقات التي تجري معه في القضية، وقررت محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيله بتدابير احترازية.

وتحقق النيابة مع المتهمين فى القضية رقم 840 لسنة 2017، حيث وجهت إليهم تهمة الإنضمام والتواصل مع تنظيم داعش الإرهابى، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.