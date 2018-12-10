مصر | المؤبد لـ4 عاطلين وغرامة 100 ألف جنيه لجلبهم مخدر الآيس والترامادول بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤبد لـ4 عاطلين وغرامة 100 ألف جنيه لجلبهم مخدر الآيس والترامادول بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، وعضوية المستشارين علاء الدين مرعى، وأشرف الهوارى، وأحمد ذكى المنوفى، 4 عاطلين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، لاتهامهم بجلب مخدر الآيس وتصدير الترامادول لدولة الكويت، بدائرة قس شرطة الهرم.

وكان المستشار حاتم فاضل المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة احال القضية رقم 19139 لسنة 2018 جنايات الهرم، المتهم فيها كل من أدهم خيرى امين عطية الله "هارب"، وعلى محمد إبراهيم قناوى، وسمير جار محمد عبد الله، وصالح على محمد ماضى، لاتهامهم بتكوين عصابة للاتجار فى المواد المخدرة، وقيامهم بتهريب مخدر الآيس لداخل البلاد عن طريق إحدى الدول، وتصديرهم لأقراص الترامادول المخدرة إلى دولة الكويت.

بداية الواقعة عندما تم القبض على المتهمين بدائرة قسم شرطة الهرم اثناء حيازتهم لكمية من مخدرات الآيس وأقراص الترامادول، المعدة لتداولها على عملاء المتهمين بدائرة القسم وتصدير بعضها للخارج لدولة الكويت، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتهمين واحالتهم للمحاكمة الجنائية التى اصدرت قرارها السابق.