مصر | 15 ديسمبر.. انتهاء سحب ملفات تعيين طلبة كليات الحقوق والشرطة لوظيفة "مندوب مساعد" بمجلس الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 15 ديسمبر.. انتهاء سحب ملفات تعيين طلبة كليات الحقوق والشرطة لوظيفة "مندوب مساعد" بمجلس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمر مجلس الدولة، بتلقي طلبات سحب أوراق التقدم بوظيفة "مندوب مساعد" من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة ٢٠١٧، حتى يوم ١٥ ديسمبر الجاري.

واشترط المجلس فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة ما يلي: ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد، وألا يزيد عمر المتقدم على ٣٠ سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات، وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة، وأن تثبت لياقته الطبية، وأن يجتاز بنجاح المقابلة والاختبارات التي يحددها المجلس.

ويستمر سحب الطلبات وفقا للجدول المعلن بلوحة الإعلانات بمجلس الدولة من اليوم الأربعاء ٥ ديسمبر حتى يوم السبت المقبل ١٥ ديسمبر.