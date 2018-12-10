مصر | ضبط شخص استولى على 30 ألف جنيه من أحد المواطنين بزعم تسفير نجلته لدولة عربية

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تمكنت الأجهزة الأمنية في الغربية، من ضبط شخص في قطور استولى على 30 ألف جنيه من أحد المواطنين بزعم تسفير نجلته لدولة عربية.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من المدعو "نصر.ع.ن" المقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية بقيام المدعو "تامر.م.ع" بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه بزعم تسفير نجلته لإحدى الدول العربية للالتحاق بكلية الطب وحصوله على جواز السفر الخاص بنجلته، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورد جواز السفر، حيث تبين أنه يحمل أختام دخول وخروج للخارج على الرغم من عدم سفرها ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المدعو "تامر.م.ع"، سن 34 ومقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية بممارسة نشاطً إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية من خارج البلاد والاستيلاء من الشاكي على مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 90 ألف جنيه بزعم تسفيره نجلته للخارج للالتحاق بكلية الطب وحصوله على جواز السفر الخاص بنجلته إلا أنه لم يلتزم بذلك ورد جواز السفر حيث تبين أنه يحمل أختام دخول وخروج للخارج على الرغم من عدم سفرها "الأختام مزورة" ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

