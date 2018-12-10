مصر | ضبط عاطل وبحوزته 60 طربة حشيش في الدخيلة

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تمكنت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، من ضبط عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 60 طربة حشيش.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المدعو "أيمن. م. ح" مواليد 1987 عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، متخذًا من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إعداد عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبط المتهم مستقلًا السيارة رقم ( س.ص.ب - 9412 مصر ) في كمين أعد لضبطه بالقرب من مسكنه وبحوزته ( عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، مبلغ مالي، وهاتف محمول ).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع واستخدامه للسيارة والهاتف المحمول في عملية النقل والترويج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

