أخبار مصر | "حساسين" يطالب "صدقي" بفتح ملف سياحة المؤتمرات بشرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حساسين" يطالب "صدقي" بفتح ملف سياحة المؤتمرات بشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، إن انتعاش السياحة حاليا داخل مدينة السلام شرم الشيخ المصرية العالمية يرجع الفضل فيه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب مبادرة إقامة العديد من المؤتمرات العالمية والإقليمية والعربية والأفريقية داخل شرم الشيخ.

وقال "حساسين" فى تصريحات صحفية، إن مدينة شرم الشيخ أصبحت واحدة من أهم دول العالم فى التربع على عرش سياحة المؤتمرات الدولية، مؤكدا أن منتدى أفريقيا 2018 الذى انعقد بمدينة شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى كان ناجحا وحقق جميع أهدافه السياسية والاقتصادية والسياحية وغيرها لصالح جميع دول القارة السمراء.

وطالب "حساسين" النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب فتح ملف سياحة المؤتمرات داخل مدينة شرم الشيخ ودعوة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لحضور اجتماع اللجنة لمعرفة رؤيته بشأن هذا الملف بعد النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققها هذا المحافظ الناجح فى تنظيم مؤتمرات عالمية كانت بمثابة أكبر وأفضل دعاية مجانية للترويج للسياحة المصرية عالميا وعربيا وأفريقيا.