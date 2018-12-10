كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "طاقة النواب": نجاح المشروعات الصغيرة يضاعف الصادرات المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد أن نجاح الحكومة فى تنفيذ هذه المبادرة غير المسبوقة فى تاريخ مصر لن يُحد من ازمة البطالة فقط ولكن سوف يجعل مصر واحدة من اهم الدول المصدرة لمنتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهذا سوف يضاعف الصادرات المصرية لمختلف دول العالم عدة مرات، معربا عن سعادته الغامرة بشباب مصر الواعد الذى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى تملك المشروعات الإنتاجية في مختلف المجالات.
وطالب النائب طلعت السويدى الحكومة دراسة الاسواق الخارجية بمختلف دول العالم خاصة الاسواق العربية والافريقية لمعرفة احتياجاتها من المنتجات التى يتم تصنيعها داخل مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف وضع هذه الاحتياجات أمام الشباب لتملك هذه المشروعات لإنتاج المنتجات المخصصة للتصدير للخارج طبقا لما تم من دراسات على ارض الواقع داخل الاسواق العالمية.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | رئيس "طاقة النواب": نجاح المشروعات الصغيرة يضاعف الصادرات المصرية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .