أخبار مصر | رئيس "طاقة النواب": نجاح المشروعات الصغيرة يضاعف الصادرات المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "طاقة النواب": نجاح المشروعات الصغيرة يضاعف الصادرات المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتملك الشباب المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال حصول الشباب على قروض ميسرة للغاية بفائدة غير مسبوقة تصل الى 5 % فقط وبمساندة ودعم من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن نجاح الحكومة فى تنفيذ هذه المبادرة غير المسبوقة فى تاريخ مصر لن يُحد من ازمة البطالة فقط ولكن سوف يجعل مصر واحدة من اهم الدول المصدرة لمنتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهذا سوف يضاعف الصادرات المصرية لمختلف دول العالم عدة مرات، معربا عن سعادته الغامرة بشباب مصر الواعد الذى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى تملك المشروعات الإنتاجية في مختلف المجالات.