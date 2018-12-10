أخبار مصر | اليوم.. رئيس "إفريقية البرلمان" يلتقي السفير الأسترالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. رئيس "إفريقية البرلمان" يلتقي السفير الأسترالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بالسفير جيتا كاماث مساعد وزير الخارجية الأسترالى للشئون الإفريقية والسفير الأسترالى الجديد اليوم الإثنين بمقر اللجنة. ويأتى هذا اللقاء للتباحث بالشأن الإفريقى، خاصة فى ضوء قرب ترأس مصر للاتحاد الإفريقى، أيضا دراسة إمكانية الاستفادة بمكانة مصر كدولة معبر بإفريقيا.

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