أخبار مصر | برلماني يحذر من انتشار ظاهرة الـ"مستريح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يحذر من انتشار ظاهرة الـ"مستريح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، من زيادة انتشار ظاهرة استيلاء بعض الأشخاص على أموال المواطنين، أو ما يطلق عليهم "مستريح" وذلك بحجة توظيفها واستثمارها فى عدد من المجالات أو الصناعات المختلفة بعائد شهرى كبير.

وطالب "طوبيا"، المواطنين بعدم الانسياق خلف هؤلاء الأشخاص الجشعين، وإن كان هناك بد من استثمار أموالهم عليهم بالتعامل مع الجهات الموثوق فيها، أو التحرى عن مثل هؤلاء الأشخاص قبل أن يعطوهم كل أموالهم "تحويشة عمرهم،" كما أن هناك العديد من المجالات التى يستطيع الإنسان أن يستثمر أمواله بنفسه ولكن يبدو أن هناك من يريد أن يستثمر دون عناء أو جهد.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة زيادة الوعى من خلال وسائل الإعلام جميعها على أن يتم مصادرة الأموال التى يتم ضبطها مع المستريحين لصالح الدولة وذلك حتى لا يقدم البعض على ضياع أموالهم بعدما أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير.