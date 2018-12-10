أخبار مصر | متواجد بمصر.. تعرف على أكبر مجمع بتروكيماويات في الشرق الأوسط (انفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متواجد بمصر.. تعرف على أكبر مجمع بتروكيماويات في الشرق الأوسط (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على صفحة مجلس الوزراء الرسمية انفوجراف، عن إنشاء أكبر مجمع بتروكيماويات في الشرق الأوسط بالعين السخنة. وأوضح الانفوجراف أن المشروع يقع داخل المنطقة الصناعية لقناة السويس بحجم استثمارات ٢٠٠ مليار دولار ويصل حجم الصادرات عند تشغيل المشروع إلى ٨ مليار. كما أوضح الانفوجراف، أن تنفيذ المشروع يصل إلى ٥ سنوات ويفور ٤٨٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتا أن المشروع يعد اكبر مشروع بتروكيماويات في الشرق الأوسط.

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