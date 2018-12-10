أخبار مصر | بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.. "المحامين" تعلن توفير منح ماجستير في القانون الدولي والمقارن وحقوق الإنسان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.. "المحامين" تعلن توفير منح ماجستير في القانون الدولي والمقارن وحقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة المحامين عن تقديمها منح ماجستير القانون الدولي والمقارن، ودبلومة القانون الدولي لحقوق الإنسان لجميع المحامين، بالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور، والأمين العام.

تتمثل شروط الالتحاق في الدورة بالتزام المحامي بالحفاظ على التقدير المطلوب (GPA 3.0) كل فصل دراسي، وأن يكون المتقدم عضو هيئة قضائية، أو مقيدا بنقابة محامي مصر، وأن تتوافر به شروط الالتحاق بالجامعة الأمريكية، وتقديم نتيجة شهادة التويفل، أو الإيلتس، على ألا تقل نسبة النجاح عن الحد الأدنى المطلوب.

وعن مصاريف الدراسة، تشمل منحة الماجستير 5 فصول دراسية كحد أقصى، على أن يلتزم الدارس بالتقدير المطلوب، كما تشمل مصاريف منحة الدبلومة 3 فصول دراسية كحد أقصى، مع الالتزام بالتقدير المطلوب.

