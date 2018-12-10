أخبار مصر | عضو "المحامين": إقامة مستشفى للمحامين مطلب انتخابي منذ 2001

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو "المحامين": إقامة مستشفى للمحامين مطلب انتخابي منذ 2001 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر علي الصغير، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، اعتراض البعض على ما اتخذه المجلس من خطوات في مشروع 3 مستشفيات ومول تجاري للمحامين.

وقال إن إقامة مستشفى خاص للمحامين كانت مطلبًا انتخابيًا منذ عام 2001، وكان تنفيذه صعبًا، والآن أصبح المشروع متوافرًا للمحامين دون أدنى مجهود، فلم الاعتراض عليه دون خوض التجربة؟"، مؤكدًا موافقته على البيان الذي عرض بمجلس المحامين بخصوص المشروعات.

