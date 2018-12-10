أخبار مصر | "المهدي" بعد توليه عضوية مجلس "المحامين": سأطرح أفكارا جديدة تخدم الجميع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المهدي" بعد توليه عضوية مجلس "المحامين": سأطرح أفكارا جديدة تخدم الجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صالحين المهدي، عضو مجلس نقابة محامين، إنه كان عضوا مرشحا لمجلس النقابة العامة عام ٢٠١٥، ولم ينل الفوز بالعضوية، مؤكدا أنه لم يسع لأن يكون مكان أحد من الأعضاء، بعد إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة.

وتمنى المهدي أن يكون على قدر المسئولية لتلبية مطالب المحامين، والعمل على أن يكون حلقة وصل بين المحامين ومجلس النقابة، وتنشيط العمل النقابي، وطرح أفكار جديدة تخدم جموع المحامين.

كان مجلس النقابة العامة قد قرر، في اجتماعه الأخير، قبول استقالة عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة، وتصعيد العضو المنتخب الذي يليه في الأصوات، وهو صالحين المهدي، الذي أصبح بمقتضى قانون المحاماة، عضوا بمجلس النقابة العامة.