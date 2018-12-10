أخبار مصر | "العشماوي": مجلس نقابة المحامين قدم إنجازات كثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العشماوي": مجلس نقابة المحامين قدم إنجازات كثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أدهم العشماوي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام سامح عاشور، قدم إنجازات كثيرة، منها التنقية، ورفع سقف العلاج، ورفع المعاش، وبناء مبنى نقابة المحامين، بالإضافة لاستثمار أموال المحامين.

وأضاف العشماوي، خلال كلمته باجتماع مجلس النقابة العامة: "كنت شريكا مع النقيب وأعضاء هيئة المكتب في لقاء مع القانونيين المختصين بأمر الرهن من البنك العقاري، وكان النقيب أكثر حرصا على ألا يمس القرض أيا من أموال النقابة، وأصر على عدم إصدار خطاب ضمان".

كما طالب العشماوي بضرورة توجيه إنذار لكل من يسئ لأعضاء مجلس النقابة ونقيب المحامين، لئلا يعودوا لمثل هذا الأمر ثانية.