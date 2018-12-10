أخبار مصر | عضو مجلس "المحامين" يجدد تأييده لقرض المشروعات.. ويستنكر البيانات المنفردة

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جدد شعبان عبد الغفار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، تأييده لبيان قرض المشروعات الذي أصدره مجلس النقابة لتنمية مواردها. وأضاف خلال كلمته باجتماع مجلس النقابة العامة، "أنه إذا ما انتهى مجلس النقابة إلى أمر بالموافقة بالأغلبية، فيجب أن يحسم هذا الأمر داخل قاعة المجلس، ولا تكون هناك بيانات منفردة، ومن أراد الاعتراض، فيجب أن يكون داخل المجلس لا خارجه".



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