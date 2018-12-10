أخبار مصر | "وهب الله": أي تعديل للوائح العاملين بالشركات دون مشاركة العمال "باطلة"‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وهب الله": أي تعديل للوائح العاملين بالشركات دون مشاركة العمال "باطلة"‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اللجان النقابية بشركات قطاع الأعمال العام، بضرورة المشاركة في تعديل اللوائح المتعلقة بسير العمل ونظم العاملين قبل عرض التعديلات على النقابات العامة المعنية.

وشدد وهب الله، على التمسك بالحقوق المشروعة للعاملين والمنصوص عليها فى الدستور والقوانين ،لافتا إلى ان المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 التى تنص على ان "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص".

وأضاف "نحن نرحب بتوجيهات الدكتورهشام توفيق وزيرقطاع الأعمال العام بشأن تعديل لوائح نظم العمل بالشركات والذي طالب به التنظيم النقابي من قبل تماشيا مع ظروف العمل بالشركات والأحوال المعيشية للعامين".