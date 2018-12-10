أخبار مصر | عضو مجلس المحامين عن المتطاولين على النقابة عبر "فيسبوك": يجب ردعهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو مجلس المحامين عن المتطاولين على النقابة عبر "فيسبوك": يجب ردعهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب سيف حماد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بردع كل عضو يسئ لمجلس النقابة، ونقيب المحامين على صفحات التواصل الاجتماعي. واستنكر "حماد"، خلال كلمته باجتماع مجلس النقابة العامة، نشر خلافات أعضاء المجلس على صفحات التواصل الاجتماعي وتناول الصحافة والإعلام لها. ودعا إلى الترفع عن مثل هذه الأفعال التي لا تليق بنقابة المحامين، معلنا عن كامل تأييده لبيان قرض المشروعات الذي أصدره مجلس النقابة.



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