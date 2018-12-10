أخبار مصر | "الصحة" تطلق 40 قافلة طبية في 22 محافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تطلق 40 قافلة طبية في 22 محافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أطلقت وزارة الصحة والسكان، 40 قافلة طبية مجانية للمواطنين، في الفترة من 9 وحتى 20 من ديسمبر الجاري، بمختلف محافظات الجمهورية.
تاتى هذه القوافل بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية.
وتشمل المحافظات التي تتضمنها القوافل: الوادى الجديد، والقاهرة، والدقهلية، وبورسعيد، والجيزة، والغربية، والقليوبية، وجنوب سيناء، والمنوفية، ومطروح، وبني سويف، والاسكندرية، والشرقية، والفيوم، وكفرالشيخ، والبحيرة، والمنيا، واسيوط، واسوان، وقنا، والاسماعيلية، ودمياط، وتستمر لمدة يومين بكل إقليم.
تتمثل الخدمات التي تقدمها القوافل، فى الكشف المجاني لجميع التخصصات الطبية شاملة النساء والباطنة والاطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الكشف المبكرعن أمراض الضغط والسكر، ومعامل لإجراء الاشعة والتحاليل الطبية، بالاضافة الى تحويل الحالات التى تحتاج الى اجراء عمليات الى مستشفيات وزارة الصحة وعلاجها على نفقة الدولة.
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