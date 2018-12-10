أخبار مصر | نقيب الصيادلة: تعديل لائحتي تقاليد المهنة حق أصيل للجمعية العمومية وفقا للقانون‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصيادلة: تعديل لائحتي تقاليد المهنة حق أصيل للجمعية العمومية وفقا للقانون‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، إن تعديل اللائحة حق أصيل للجمعية العمومية، وفقا للمادة (29) الفقرة (2)، والتي تنص على اختصاص مجلس النقابة باقتراح اللائحة الداخلية ولائحة تقاليد المهنة، وما يرى إدخاله عليهما.

وأضاف أن المادة (3) الفقرة (3) تنص على أن حسن السير والسمعة شرط من شروط العضوية واستمرارها وشرط من شروط القيد.

وأوضح نقيب عام الصيادلة، أن المشككون روجوا عدد من الشائعات أولها: أننا لن ندعوا إلى الانتخابات، وأننا متمسكون بمواقعنا بدون انتخابات وهم كاذبون، والحمد لله تم الدعوة في موعدها.. مؤكدًا أن كل هذه الشائعات الهدف منها إثارة البلبلة وشق الصف.

وتابع "ادعوا كذبا بإلغاء الجمعية المنعقدة في 30 نوفمبر الماضي ثم قاموا بعمل تمثيلية هزيلة أمام القضاء، ويدعون كذبًا أن النصاب القانونى لم يكتمل وأن هناك جمعية أخري كانت يوم 25 نوفمبر الماضي".

ودعا النقيب الجميع للتكاتف والبعد عن الشائعات والأخبار المغلوطة من أجل تحقيق مصالح جموع الصيادلة وتطوير المهنة.