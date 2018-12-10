أخبار مصر | شروط تجديد القيد في 2019 والاشتراك بمشروع العلاج للمحامين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شروط تجديد القيد في 2019 والاشتراك بمشروع العلاج للمحامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة المحامين العامة برئاسة سامح عاشور، النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب، عن الأوراق المطلوبة لتجديد القيد والاشتراك في الخدمة العلاجية لعام 2019، من حيث درجة القيد والبطاقة العلاجية للمحامي ذاته ولأسرته.

كما نشرت النقابة الأوراق المطلوبة لتعديل القيد والمبالغ المطلوبة لكل درجة، والتى تتلخص جميعها فى سداد قيمة الاشتراك كل حسب درجة قيده مع أوراق صلة المحامى بأقاربه حين اشتراكهم فى الخدمة العلاجية فقط.

