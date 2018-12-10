كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شروط تجديد القيد في 2019 والاشتراك بمشروع العلاج للمحامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت نقابة المحامين العامة برئاسة سامح عاشور، النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب، عن الأوراق المطلوبة لتجديد القيد والاشتراك في الخدمة العلاجية لعام 2019، من حيث درجة القيد والبطاقة العلاجية للمحامي ذاته ولأسرته.
كما نشرت النقابة الأوراق المطلوبة لتعديل القيد والمبالغ المطلوبة لكل درجة، والتى تتلخص جميعها فى سداد قيمة الاشتراك كل حسب درجة قيده مع أوراق صلة المحامى بأقاربه حين اشتراكهم فى الخدمة العلاجية فقط.
كما نشرت النقابة الأوراق المطلوبة لتعديل القيد والمبالغ المطلوبة لكل درجة، والتى تتلخص جميعها فى سداد قيمة الاشتراك كل حسب درجة قيده مع أوراق صلة المحامى بأقاربه حين اشتراكهم فى الخدمة العلاجية فقط.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | شروط تجديد القيد في 2019 والاشتراك بمشروع العلاج للمحامين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .