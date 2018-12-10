شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون مع قبرص خلال أسبوعين للبدء فى خط الربط بقدرة 2000 ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع قبرص، خلال أسبوعين، بشأن البدء فى خط الربط الكهربائي بين البلدين بقدرة 2000 ميجا وات، وذلك بعد انتهاء مراجعة الدراسة التى أعدها الجانب القبرصي.

و أضاف شاكر ، خلال موتمر الأهرام الثانى للطاقة، أن الاستثمارات التى خصصتها الدولة لتطوير قطاع الكهرباء منذ عام 2015 تمثل 10 أضعاف ما كان يخصص فى السنوات الماضية، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات تنعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وأوضح شاكر، أن مصر وصلت لمرحلة الاستقرار فى توفير الكهرباء.