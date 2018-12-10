شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان يناير القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 150 ميجا وات يناير القادم بحد أقصى إن لم يكن نهاية الشهر الجاري.

وأضاف شاكر، خلال موتمر الأهرام الثانى للطاقة، أن الخدمة التى يحصل عليها أهالى الصعيد غير مرضية، لافتا إلى أنه لا يوجد محطة توليد من أسيوط حتى أسوان وهو ما سيتم القضاء عليه تماما بانتهاء خطة تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية.

وأشار الوزير، إلى أن مركز التحكم القومى لشبكة الكهرباء لم يلجأ إلى تخفيف الأحمال منذ يونيو 2015 وحتى الآن.