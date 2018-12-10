تغيب المطربة بوسي عن محاكمتها بقضية "شيك بدون رصيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
تغيبت المطربة بوسي عن الحضور أمام محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، أثناء نظر المعارضة الاستئنافية المقدمة منها على حبسها بقضية "شيكات بدون رصيد".
وكانت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، قضت في وقت سابق بحبس بوسي 6 أشهر، وكفالة ألف جنيه في اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد في 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.
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