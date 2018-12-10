ضبط صاحب إحدى شركات تصنيع اللحوم الشهيرة محكوم عليه في 71 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الخدمات الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الاثنين، من ضبط "حسن . ح . ح" – 48 سنة، صاحب إحدى شركات تصنيع اللحوم الشهيرة بالمنطقة الصناعية ببورسعيد)، حال تواجده بمدينة العبور، والمحكوم عليه في 71 حكمًا متنوعًا " مستأنف – جزئي" (تبديد – سرقة تيار كهربائي – نصب – إيصالات أمانة – شيكات – تزوير – استيلاء). واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية حياله، وإحالته للنيابة للتحقيق.

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