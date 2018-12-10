سقوط عصابة سرقة الشركات والمساكن في قبضة الشرطة: "سرقنا 7 مرات بس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، ثلاثة متهمين سرقوا مقر إحدى الشركات بمنطقة النزهة، وعثرت بحوزتهم على مسروقات وأدوات يستخدمونها لتنفيذ السرقة.

التفاصيل بدأت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة، يقودها الرائدان علاء أبو المجد، وأحمد صقر معاوني مباحث القسم، لملاحظة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط كل "أحمد. ق"، 49 سنة، سبق اتهامه في 12 قضية، وشقيقه، وثالث "ياسر. هـ "، 33سنة، مُقيم بالجيزة.

وذلك اثناء استقلالهم سيارة ملاكي ملك وقيادة المتهم الثاني، وبحوزتهم فرد خرطوش، ومبلغ 75 ألف جنيهًا، و3 شاشات تليفزيون، وأجنة حديدية، ومجموعة مفاتيح، و2 قلب كالون.

أقر المتهمون بسرقة مقر إحدى الشركات بأسلوب كسر الباب باستخدام الأدوات المضبوطة.

واعترف المتهمون بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المتاجر والشركات بذات الأسلوب، وأقروا بارتكاب 7 حوادث سرقة.

أرشد المتهمون عن ضبط خزائن حديدية مستولى عليها داخل منزل الأول، وجهاز "لاب توب" مسروق، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية متحصلات تلك الحوادث.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.