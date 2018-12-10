سبق اتهامه في 7 قضايا|.. القبض على فني يورد أجهزة للتنقيب عن الآثار عبر الـ "فيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

ضبطت الأجهزة الأمنية، "أدمن" إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انشأها للترويج عن معدات وأجهزة للتنقيب عن الآثار، نظير حصوله على مبالغ مالية.

التفاصيل بدأت برصد المتابعه الأمنية لمستخدم حساب على "فيس بوك" يقوم بنشر مشاركات تتضمن عرضه معدات حديثة للحفر والتنقيب عن الآثار، وإمكانية معاونة الراغبين منهم على مواقع التواصل الإجتماعي، نظير مقابل مادي.

توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "تامر. م"، فني إلكترونيات، سبق ضبطه واتهامه في 7 قضايا، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وتم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته.

عثرت أجهزة الأمن على جهاز هاتف محمول بداخله شريحة مستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات، كما تبين وجود محادثات بينه وآخرين تتضمن الاتفاق بينهم على عمليات التنقيب باستخدام المعدات الخاصة به، ووجود العديد من الصور والفيديوهات لقطع من الأحجار والتماثيل تبدو في شكلها أثرية.

وضبط الأمن، أجهزة ومعدات حديثة للحفر والتنقيب عن الآثار، عبارة عن جهاز إلكتروني لكشف مكونات التربة حتى عمق 28 متر بداخله ثلاث أوراق مطبوعات تتضمن تقرير عن فحص باطن التربة بأماكن مختلفة- عدد ( 4 ) جهاز إلكتروني يتم استخدامهم في الكشف عن المعادن والعملات المعدنية الآثرية على أعماق مختلفة من التربة، عدد ( 1 ) موتور يستخدم في أعمال الحفر لعمل بريمة كمجسات للتربة به عدد (2) كاميرا متصلة بكابل طويل تستخدم عقب عمل الحفر والمجسات لاستكشاف ما في باطن الأرض - عدد ( 1) بوصلة حديدية- عدد (1) جهاز شحن بطارية بمشتملاته - مجموعة من المدقات الحديد "أزميل" مختلفة الأشكال والأحجام- عدد (5) مطارق حديدية بيد خشب- مجموعة من المواسير الحديدية مختلفة الأشكال والأحجام تستخدم عقب توصيلها ببعضها لتشغيلها كبريمة والحفر في الأرض كمسجات- عدد ( 2 ) كابل أسلاك كهربائية كبيرة الحجم، ومجموعة من المشابك المعدنية متصلة بأسلاك كهربائية).

أقر المتهم بارتكاب الواقعة، واستخدامه الحساب للترويج بغرض تأجير أجهزة ومعدات للتنقيب عن الآثار، وأضاف بقيامه بمساعدة العديد من الأشخاص في علميات التنقيب بمحافظات (الفيوم – سوهاج – البحيرة – الشرقية – الأقصر) كما أقر بتحصله على مبالغ مالية متفاوتة نظير أعمال الحفر والتنقيب من الراغبين.