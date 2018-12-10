"الأمن العام": ضبط لص حقائب السيدات في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، اليوم الاثنين، من ضبط عنصر إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة حقائب السيدات بالطريق العام ببورسعيد.

كانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الزهور ببورسعيد، تفيد قيام عاطل" له معلومات جنائية"، بارتكاب وقائع سرقة السيارات، واستخدامها في خطف حقائب السيدات بالطريق العام.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وارتكابه 7 حوادث "سرقة 3 سيارات، سرقة 4 حقائب" بدائرة قسمي شرطة الزهور والمناخ، تم بإرشاده ضبط المسروقات.

وأمر اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالته للنيابة للتحقيق معه.