وكيل البرلمان يطالب بتشكيل لجنة من لحل مشكلة أراضي مثلث بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الدولة اتجهت للمزارع السمكية والاستثمار في هذا القطاع المهم، موضحًا أن المواطنين في منطقة المثلث ببورسعيد أنفقوا ملايين الجنيهات على هذه المزارع، وأصبحت تصدر للخارج، وصارت بمثابة مجتمع متكامل، مطالبا بتشكيل لجنة من الثروة السمكية للوقوف على وضع حلول لهذه المنطقة.

وقال وهدان، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن عدم اتخاذ إجراءات تقنين أراضي وضع اليد لأهالي منطقة المثلث جنوب محافظة بورسعيد رغم استيفائهم لكافة شروط التقنين.

وأضاف وهدان، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن هذه المنطقة بها 2200 مزرعة سمكية و60 ألف رأس ماشية وهي بمثابة منطقة منتجة للثروة السمكية بكميات كبيرة قد تصل إلى 90% من الأسماك بمصر .