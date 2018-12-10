العوّاد في ذكرى البيعة الرابعة للملك سلمان: 4 سنوات خير وعِزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، في ذكرى البيعة الرابعة للملك سلمان بن عبدالعزيز، "في هذا اليوم المجيد بالذكرى الرابعة للبيعة يتجدّد الحب والولاء لقائد مسيرتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله".

وأضاف العوّاد في تغريدية عبر تويتر، الاثنين: "إنها سنوات خيرٍ وعِزة، مفعمة بالطموح.. ملأى بالتنمية والنقلات الفذّة من نجاحٍ إلى نجاح مع سيد العزم والحلم؛ سيدي سلمان المجد".

​ويحتفل السعوديون اليوم، الاثنين، بالذكرى الرابعة لمُبايعة الملك سلمان وجلوسه على عرش الحكم في المملكة بعد وفاة أخيه الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

والملك سلمان من أبناء الملك عبدالعزيز السبعة من زوجته الأميرة حصة السديري، الذين يشملون الملك السابق فهد ووليي العهد السابقين سلطان ونايف.