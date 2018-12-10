"شاكر": أسعار الكهرباء في مصر الأرخص عالميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أسعار الكهرباء في مصر تعد الأرخص عالميا مقارنة بالدول الأخرى، بحسب تعبيره.

وأضاف وزير الكهرباء، في كلمته بمؤتمر الأهرام الاقتصادي، اليوم الاثنين، بفندق الماسة، أن الوزارة تتبنى خطة تهدف لتنويع مصادر توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية المختلفة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة المختلفة، موضحًا، أنه جاري إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من خلال الضخ والتخزين بجبل عتاقة بالسويس.

وقال وزير الكهرباء، إن الوزارة تتبنى فكر بناء خلال الفترة الحالية؛ يهدف لتطوير وتحديث قطاع الكهرباء الذي يعد بمثابة العمود الفقري للدولة المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من تنفيذ مشروع تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية المرتقب الانتهاء منه نهاية العام المقبل.

وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالربط الكهربائي مع دول الجوار المختلفة أبرزها بدء التشغيل التجريبي للربط مع السودان قدرة 100 ميجاوات آخر الشهر الحالي، بالإضافة لبدء تشغيل للربط الكهربائي مع السعودية العام المقبل بقدرة 3 آلاف ميجاوات .