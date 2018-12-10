"بديل شارع السودان".. تفاصيل محور الملك عبدالله بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

كشفت المهندسة نجوى السيد، مديرة مديرية الطرق بمحافظة الجيزة، عن تطورات أعمال محور الملك عبدالله الذي من المُقرر طرح مناقصات العمل فيه أوائل العام المُقبل.

وقالت نجوى، في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن محور الملك عبد الله يبدأ من المنيب وحتى الطريق الدائري بالوراق على مسافة 12 كيلو مترًا، وأن جهاز تعمير القاهرة الكُبرى أسند أعمال الدراسات ونقل المرافق إلى أحد المكاتب الاستشارية منذ 15 نوفمبر الماضي والتي من المقرر لها أن تستمر مدة 3 أشهر، ليبدأ بعدها طرح مناقصات المشروع أمام الشركات للتنفيذ على ثلاث مراحل بالتوازي.

وكانت محافظة الجيزة، أعلنت في نوفمبر الماضي، أن المحور تصل استثماراته إلى نحو 4.2 مليار جنيه.

وأضافت مديرة مديرية الطرق بمحافظة الجيزة، أن المحور الجديد، محور مروري مهم؛ لأنه يصبح بديلًا لشارع السودان، متابعة: "أي حد هيقدر يروح المنيب والجيزة من ترعة الزمر بدل ما يمشي في شارع السودان ومنطقة جامعة الدول والبحوث".

وأوضحت نجوى، أن أعمال دراسة نقل المرافق تستغرق وقتًا لحل مشكلة مترو فيصل، وتقاطع شارعي الهرم وفيصل، مستكملة: "هناك إعاقات في المنتصف تحتاج إلى دراسة".

وأكدت مديرة مديرية الطرق بمحافظة الجيزة، أن المحور المزمع إنشاؤه سيتم ربطه بمحطات المترو الجاري إنشاؤها حاليًا، متابعة: "وهيكون في مَنزل ومَطلع عند الشوارع الرئيسية ومحطات المترو لأن الطريق على ارتفاع متر ومش هيكون سطحي".