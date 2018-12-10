"دينية النواب" تبدأ اجتماعها لمناقشة إعادة تنظيم الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وجابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وممثلين عن الكنيسة.
وأعربت اللجنة، عن استيائها بسبب عدم حضور ممثل لهيئة الأوقاف المصرية، وقال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، غاضبا: "نسجل الموقف السلبي لهيئة الأوقاف أو ممثليها لعدم حضورهم الاجتماع السابق أو اجتماع اليوم، وهذا شيء سلبي يحسب عليها".
وقال الدكتور أسامة العبد، إن مال الوقف لا يمس ولابد أن يحافظ عليه، وشرط الواقف كنص الشارع، مضيفا: "ولا أقصد هنا وقف المسلمين فقط، وإن كان مال الوقف المسيحي ووقف الأزهر لا يدخل في هذا القانون".
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