مصر | حملات تموينية مكبرة بالقاهرة والغربية والجيزة وأسيوط لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات تموينية مكبرة بالقاهرة والغربية والجيزة وأسيوط لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريات أمن (القاهرة - الغربية – الجيزة- أسيوط)، حملات تموينية مُكبرة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

ضبط (18) قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز.

ضبط (187) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح.

ضبط (38) قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

ضبط (86) قضية في مجال الغش التجاري.

ضبط (605) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).

ضبط (20) قضية في مجال اللحوم ومصنعاتها.

ضبط (31) قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر.

ضبط (8) قضايا في مجال الثروة الحيوانية والداجنة.

ضبط قضية واحدة في مجال السلع مجهولة المصدر.

مديرية أمن القاهرة

ضبط ( 70 قضية تموينية متنوعة ) من بينها (35 قضية في مجالي عدم الإعلان عن الأسعاروالرقابة على الصحة) أبرزها ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مركز لتعبئة المواد الغذائية " بدون ترخيص" كائن بالمرج وعُثر بداخل المركز على (60 طن سكر- 80 طن أرز) وجميعها معبأة وناقصة الأوزان.

مديرية أمن البحرالأحمر

ضبط مسئول عن مخزن غير مرخص كائن بالغردقة وعُثر بدخل المخزن على (288 زجاجة منظف للزجاج– 29000 قفاز طبى بدون فواتير).

مديرية أمن الجيزة

ضبط صاحب مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة المواد الغذائية " سكر حر " كائن بدائرة مركز شرطة أبو النمرس لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السكر مجهول المصدر وبدون بيانات وتعبئته بأوزان أقل من البيانات المدونة على العبوات ووضع عناوين وهمية مخالفة للحقيقة بعلامات تجارية غير مسجلة، وعُثر داخل المصنع على (220 جوال سكر خام- 1000 باكتة سكر بإجمالي 21 طن سكر- 70 رول بلاستيك مدون عليه سكر مصرى فاخر).

مديرية أمن الشرقية

ضبط صاحب منفذ بيع اللحوم بالسوق التجاري بالصالحية الجديدة لحيازته لحوم مجمدة مجهولة المصدر وبدون بيانات بإجمالي ( 110،5 ) كيلو جرام.

وكما تم ضبط صاحب محل سوبر ماركت بالسوق التجاري بالصالحية الجديدة لحيازته لحوم مجمده مجهولة المصدر ( 15 ) طبق لحوم مفرومة.

مديرية أمن الفيوم

ضبط عدد (110) قضية تموين متنوعة أبرزها ضبط (522 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك- 1،960 طن أقماح مجهولة المصدر وبها شوائب وأتربة- 35،860 ألف من وجبة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

