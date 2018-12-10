مصر | ضبط 3 أشخاص لسرقتهم شركة في النزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشخاص لسرقتهم شركة في النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة مقر إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة.

وتعود البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة شرطة النزهة بالمرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط كلٍ من "أحمد.ق.ع"، سن 49، السابق اتهامه في (12) قضية آخرهم قضية "سرقة متجر"، "محمد"، شقيق الأول، سن 40، السابق اتهامه في (7 ) قضايا آخرهم قضية "سرقة متجر"، ومُقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج، و"ياسر.هـ.أ" سن 33، ومُقيم بمنطقة وراق العرب بمحافظة الجيزة، محكوم عليه في قضية "تبديد" حال استقلالهم سيارة ملاكي ملك وقيادة المتهم الثاني.

وعثر بحوزتهم على (فرد خرطوش - مبلغ 75 ألف جنيه - 3 شاشات تليفزيون - أجنة حديدية - مجموعة مفاتيح - 2 قلب كالون - بعض العدد والأدوات)، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتها من داخل مقر إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة، وباستدعاء المجني عليه مدير الشركة تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.

وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المتاجر والشركات بذات الأسلوب، وأقروا بارتكابهم عدد (7) حوادث سرقة.

وتم بإرشادهم ضبط الخزائن الحديدية المستولى عليها من داخل مسكن الأول وجهاز "اللاب توب" المستولى عليه في الحادث السابع، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية متحصلات تلك الحوادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

