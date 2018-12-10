مصر | حملات مكبرة لمديريات الأمن لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مكبرة لمديريات الأمن لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الجيزة، سوهاج، القليوبية، المنيا، كفرالشيخ، الإسكندرية، أسوان)، حملات أمنية وانضباطية مكبرة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

مديرية أمن الجيزة

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية وانضباطية مكبرة، أسفرت جهودها عن الآتي: (11 قطعة سلاح ناري، وذخائر بدون ترخيص، 54 قضية مخدرات، 42 قضية أسلحة بيضاء، 73 قضية تموينية متنوعة، 196 مخالفة مرافق، تنفيذ 9045 حكم قضائيا، ضبط 4834 مخالفة مرورية).

مديرية أمن سوهاج

فيما وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط العديد من القضايا والمخالفات المتنوعة على النحو التالي ( 27 قطعة سلاح ناري، 6 قضايا مخدرات، 4 قطع سلاح أبيض، 2 تشكيل عصابي، 811 مخالفة مرورية، 113 مخالفة مرافق، 46 قضية تموينية، 7 قضايا بيئة ومسطحات).

مديرية أمن القليوبية

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية وانضباطية مُكبرة، وتمكنت خلالها من ضبط (8 قطع سلاح ناري، 13 قضية مخدرات، 1255 مخالفة مرورية، تنفيذ 1171 حكما قضائيا متنوعا).

مديرية أمن المنيا

وكما شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا حملة أمنية وانضباطية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط (22 قطعة سلاح ناري، و49 طلقة مختلفة الأعيرة).

مديرية أمن كفرالشيخ

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ حملة أمنية وانضباطية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط (4 قضايا سلاح ناري، 5 قضايا مخدرات، 108 قضايا بيئية ومسطحات، وتنفيذ 2097 حكما قضائيا).

مديرية أمن الإسكندرية

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية حملة أمنية وانضباطية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط (5 قطع سلاح ناري، 30 قضية مخدرات، 95 قطعة سلاح أبيض، 114 مخالفة مرافق، 2581 مخالفة مرورية، 35 قضية تموينية، تنفيذ 5526 حكما قضائيا).

مديرية أمن أسوان

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية وانضباطية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط (4 قطع سلاح ناري، 6 قضايا مخدرات، 545 مخالفة مرورية، 22 قضية تموينية، تنفيذ 5570326 حكما قضائيا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع، وجارٍ استمرار الحملات.

