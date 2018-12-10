مصر | جهود "الأمن العام" و"مكافحة المخدرات" في ضبط قضايا المواد المخدرة خلال أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهود "الأمن العام" و"مكافحة المخدرات" في ضبط قضايا المواد المخدرة خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي وجهات الوزارة المعنية خلال الفترة من 1/12/2018 حتى 7/12/2018 عن ضبط ( 1348 ) قضية " اتجار وتعاطي في المواد المخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها (1451) متهمًا، وذلك على النحو التالي:

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع من ضبط (74) قضية " اتجار، وتعاطي في المواد المخدرة " وبلغ عدد المتهمين فيها (101) متهم.. وبحوزتهم الآتي:

كمية من مخدر الحشيش - وزنت (238،657 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الهيروين - وزنت ( 2،315 كيلو جرام ).

كمية من نبات البانجو المخدر - وزنت ( 3 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأفيون - وزنت ( 520 جرام ).

كمية من مخدر الآيس - وزنت ( 31 جرام ).

كمية من مادة "MDMA" المخدرة وزنت ( 110 جرام ).

عدد (40،520) قرص وأمبول مخدرة ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية.

بالإضافة إلى ضبط (9 قطع سلاح نارى، 1242 طلقة مختلفة الأعيرة، 11 قطع سلاح أبيض).

قطـاع الأمـن العـام

واستكمالًا لأعمال المكافحة قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن وقوات الأمن المركزي باستهداف بؤر تجارة المواد المخدرة ومناطق زراعتها، ومنافذ تهريبها على مستوى الجمهورية بعدة حملات أمنية مكبرة خلال أسبوع، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (1274) قضية " اتجار وتعاطي في المواد المخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها (1350) متهمًا وبحوزتهم الآتى:

كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت ( 208،925 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الحشيش، وزنت (117،876 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الاستروكس، وزنت ( 16،546 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الفودو، وزنت ( 6،027 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت ( 10،921 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأفيون، وزنت ( 492 جرام ).

عدد ( 61001 ) قرص مخدر مختلف الأنواع.

بالإضافة إلى ضبط (34 قطعة سلاح ناري، 117 طلقة مختلفة الأعيرة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ تكثيف الجهود، واستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون.

