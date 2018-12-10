مصر | جهود شرطة النقل لمواجهة جميع أشكال الجريمة خلال 24 ساعة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهود شرطة النقل لمواجهة جميع أشكال الجريمة خلال 24 ساعة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية باستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات، وأسفرت الجهود خلال الــ24 ساعة الماضية عن ضبط كلٍ من:

ضبط (3) هاربين محكوم عليهم ومطلوب التنفيذ عليهم في (38) قضية متنوعة أثناء تواجدهم بمواقع مختلفة بنطاق التأمين.

ضبط (6) هاربين محكوم عليهم ومطلوب التنفيذ عليهم في (60) قضية متنوعة أثناء تواجدهم بمواقع مختلفة بنطاق التأمين.

وتمكنت مباحث قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق من ضبط المدعو "م. ا. ع" سن 45 إثر استغاثة أحد الأشخاص لقيامه بنشل هاتفه المحمول، أثناء وجودهما بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق، بالكشف عنه تبين أنه مسجل شقي خطر "سرقات عامة" وسبق اتهامه في 33 قضية ومحكوم عليه هارب في قضية " سرقة ".

ونجحت مباحث قسم شرطة ثان مترو الأنفاق في ضبط المدعو "ع. ا. ن" سن 44 "بدون تحقيق شخصية" أثناء تواجده بمحطة عزبة النخل لمترو الأنفاق وبحوزته (60 قرصا لعقار الباركينول المخدر، سلاح أبيض)، بالكشف عنه تبين سابقة اتهامه في 5 قضايا.

وتمكنت خدمات تأمين محطة سكك حديد بنها من ضبط المدعو "م. ك. ا" سن 19 متلبسًا بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص أثناء استقلالهما قطار أحد القطارات عقب وصوله المحطة وبحوزته (هاتف محمول آخر بفحصه أمكن التوصل لمالكه).

وتمكنت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا والقوة المرافقة، من ضبط المدعو "ص. ل. ش" سن 40 بدون عمل بنوع الاشتباه أثناء تواجده بمحطة سكك حديد مغاغة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

