مصر | القبض على صاحب شركة الحسن والحسين.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على صاحب شركة الحسن والحسين.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في القليوبية، في القبض على صاحب شركة تصنيع لحوم ببورسعيد لهروبه من 71 حكما متنوعا. وتمكنت الخدمات الأمنية، من ضبط المدعو "حسن . ح . ح" سن 48، صاحب شركة الحسن والحسين، إحدى شركات تصنيع اللحوم بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، حال تواجده بمدينة العبور، والمحكوم عليه في عدد 71 حكما متنوعا " مستأنف – جزئي" (تبديد – سرقة تيار كهربائي – نصب – إيصالات أمانة – شيكات – تزوير – استيلاء ). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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