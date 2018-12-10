مصر | تجدد حبس عصابة السطو المسلح على المنشآت حديثة البناء بالقطامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجدد حبس عصابة السطو المسلح على المنشآت حديثة البناء بالقطامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي جنح القاهرة الجديدة، حبس تشكيل عصابي 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى؛ لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة موقع تحت الإنشاء وتمكنوا من سرقة طن من حديد التسليح بالقطامية.

وتلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من خفير خاص بموقع تحت الإنشاء بدائرة القسم يفيد بأنه حال تواجده بالموقع عمله فوجئ بثلاثة مجهولين قاموا بتهديده بأسلحة نارية واستولوا على كمية من حديد التسليح تزن حوالي طن، وفروا هاربين مُستقلين سيارة نقل.

ومن خلال البحث والتحري أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكبي الواقعة عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش، فرد خرطوش وطلقة لذات العيار) المستخدمان في الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بالاشتراك مع آخر "هارب" في ارتكاب الواقعة، وأضافوا بأن السيارة المستخدمة بحوزة الهارب، وأرشدا عن كمية من الحديد المستولى عليه، وزنت حوالي طن بالدروب الصحراوية المتاخمة لمحل البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسيارة.