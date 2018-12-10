مصر | إصابة سائق في انقلاب سيارة بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة سائق في انقلاب سيارة بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب سائق إثر حادث انقلاب سيارة نقل داخل الحي السابع بمدينة الشيخ زايد، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث. وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالشيخ زايد بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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