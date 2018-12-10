مصر | 5 سيارات شفط لسحب المياه بميدان هشام بركات بسبب كسر ماسورة

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أدى كسر ماسورتى مياه بميدان هشام بركات بمدينة نصر، وبالقرب من قسم ثان فى تباطؤ حركة السيارات بالطريق وسط تمركز الخدمات المرورية بالمكان للعمل على تنظيم حركة المرور،فيما انتقلت 5 سيارات شفط لسحب المياة للمتراكمة بالطريق. وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بميدان هشام بركات وبالقرب من قسم ثان مدينة نصر بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة وعلى الفور أنتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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